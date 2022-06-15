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Spor

Ve Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo bu yaz Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki futbolcu için dev kulüp devreye girdi. Cristiano Ronaldo'nun menajerinin prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi15 Haziran 2022 Çarşamba 18:14 - Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in Portekizli yıldızı takıma kazandırmak için menajeriyle prensipte anlaşmaya vardı iddia edildi. Cristiano Ronaldo'nun da Almanya'da forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

CRISTIANO RONALDO SON İMZASINI ATABİLİR

37 yaşındaki futbolcu kariyerinin sonuna doğru yaklaşırken son kez iddialı bir transfere imza atmak istiyor. Manchester United'da kişisel performans olarak başarılı olsa da takımın aldığı sonuçlar nedeniyle İngiltere'de mutlu olmadığı biliniyor. Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılmaya hazırlandığı bugünlerde Bayern Mühih de Cristiano Ronaldo'yu takıma kazandırarak güç kaybı yaşamak istemiyor.

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CRISTIANO RONALDO'NUN BU SEZONKİ KARNESİ

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 38 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer aldı. 37 yaşındaki Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 24 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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