Ve Cristiano Ronaldo kararını verdi! Milli Takım...

2022 Katar Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 elenerek turnuvaya vedan eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun milli takımı bırakıp bırakmayacağı netlik kazandı. Fas maçının ardından gözyaşlarıyla sahayı terk eden dünyaca ünlü yıldız Portekiz Milli Takımı için flaş bir karar aldı

SON DÜNYA KUPASI

2022 Katar Dünya Kupası, Cristiano Ronaldo'nun son dünya kupası oldu. Milli takım kariyerinde EURO 2016 zaferi bulunan Ronaldo'nun en büyük hayali Portekiz Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanmaktı fakat çeyrek finalde gelen Fas mağlubiyeti bu hayalleri suya düşürdü.

2022 Katar Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore, Gana ve Uruguay'la aynı grupta bulunan Portekiz, 6 puan toplayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı. Portekiz Milli Takımı, Ronaldo'nun yedek kulübesinde başladığı ve Goncalo Ramos'un yıldızlaştığı maçta İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Çeyrek finalde rakip, Belçika, Hırvatistan ve Kanada'nın bulunduğu grubu 7 puanla zirvede tamamlayan ve son 16 turunda İspanya'yı saf dışı bırakan Fas'tı... İsviçre'yi 6-1 mağlup eden Portekiz, Fas karşısında mutlak favori olduğu maçta 1-0 mağlup olarak Katar'a veda etti.

AĞLAYARAK VEDA ETTİ

Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşları dev organizasyona veda edilmesinin ardından sahanın ortasında yıkıldı. Dünyaca ünlü futbolcu sahanın ortasında ağlamaya başladı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitti. Cristiano Ronaldo, İsviçre maçının ardından Fas ile oynanan müsabakaya da yedek kulübesinde başladı.

ELENDİKTEN SONRA İLK AÇIKLAMA

2022 Katar Dünya Kupası çeyrek finalinde gelen Fas mağlubiyeti sonrası Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ronaldo Katar'da Dünya Kupası'ndan elenmenin acısı yaşandıktan sonra şu ifadeleri kullandı:

"Portekiz için bir Dünya Kupası kazanmak, kariyerimin en büyük ve en iddialı hayaliydi. Neyse ki Portekiz dahil uluslararası boyutta birçok şampiyonluk kazandım, ama ülkemizi Dünya'nın en yüksek seviyesine taşımak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım. 16 yıl boyunca Dünya Kupalarında her zaman harika oyuncuların yanında ve milyonlarca Portekizlinin desteğiyle her şeyimi verdim. Her şeyi sahada bırakın! Yüzümü asla mücadeleye çevirmedim ve bu hayalimden asla vazgeçmedim. Ne yazık ki dün rüya sona erdi. Isıya tepki vermeye değmez. Hepinizin bilmesini istiyorum ki çok şey söylendi, çok yazıldı, çok spekülasyon yapıldı, ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman herkesin hedefi için savaşan taraf oldum ve meslektaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmedim. Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar, rüya sürerken güzeldi..."