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  • Ve Daichi Kamada 1 yıllığına hayırlı olsun! Transfer sonunda bitti...
Spor

Ve Daichi Kamada 1 yıllığına hayırlı olsun! Transfer sonunda bitti...

İtalyan ekiplerinden Lazio'da forma giyen Daichi Kamada, sezon sonunda sürpriz bir imza atıyor. İtalyan basını, ismi Galatasaray ile de anılan Daichi Kamada için sıcak gelişmeyi duyurdu.

7 Mayıs 2024 Salı 19:36 - Güncelleme:
Ve Daichi Kamada 1 yıllığına hayırlı olsun! Transfer sonunda bitti...
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İtalyan ekiplerinden Lazio'da forma giyen Daichi Kamada, sezon başında performansıyla beklentileri karşılayamamıştı. Takımın başına Igor Tudor'un gelmesiyle, yedek kaldığı sezonda tekrardan ilk 11'e yerleşen Japon futbolcu, sözleşmesinde de son sezona girdi. İtalyan ekibi, yıldız futbolcunun sözleşmesinde bulunan 3 yıl uzatma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

DAICHI KAMADA İLE 1 YIL DAHA

İtalyan basının iddiasına göre; Daichi Kamada, Lazio'nun 3 yıl uzatma opsiyonunu reddetti. Japon yıldız, en fazla 1 yıl daha takımda kalabileceğini yönetime iletti. Yönetimin ise seneye kadrosunun daha güçlü olması açısında bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

GALATASARAY İSTİYORDU

Galatasaray sezon başında ve ara transfer döneminde Daichi Kamada'yı kadrosuna katmaya çalışmıştı. Cimbom, sezon sonunda tekrar yıldız oyuncu devreye girecekti.

Star Gazetesi

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