Ve Daichi Kamada transferi resmen bitti! İşte anlaşmayı böyle duyurdular

İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Daichi Kamada, sözleşmesinin sonuna geldi. Serie A ekibi, çift taraflı uzatma opsiyonunu kullanmak isterken, Japon futbolcu takımdan ayrılma kararı aldı. Yıldız oyuncunun menajeri gelen teklifler üzerine görüşmelere başladı.

DAICHI KAMADA'YA ADA KANCASI

Aktarılan haberlere göre; İngiltere'den Crystal Palace, Daichi Kamada'ya talip oldu. Japon oyuncunun menajeri, Premier Lig ekibiyle görüşmelere başladı. İki tarafında bu anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Süper Lig'den Galatasaray'da devre arasında 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istemişti.

GALATASARAY TEKRAR DEVREDE

Galatasaray, Daichi Kamada'nın Lazio ile sözleşme uzatmamasıyla tekrar devreye girdi. Sarı kırmızılı ekip, Japon futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Yakın zamanda, yıldız oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlanması bekleniyor.

15 MİLYON EURO!

Sezonun başlarında çok fazla forma şansı bulamayan Kamada, 38 maçta 1.897 dakika süre aldı. Japon futbolcu, bu müsabakalarda 2 gol 2 asistle takımına katkı sağladı. 27 yaşındaki yıldızın, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Star Gazetesi