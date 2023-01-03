Ve Dimitrios Pelkas geri dönüyor! Resmen duyurdular

Hull City'de forma giyen eski Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas geçirdiği sakatlıkla herkesi korkutmuştu. Sahalardan 3 ay uzak kalması beklenen Dimitrios Pelkas'tan müjdeli haber geldi.

DIMITRIOS PELKAS, GEÇTİĞİMİZ YAZ GİTMİŞTİ

Fenerbahçe'de 2 sezon forma giyen ve geçtiğimiz yaz teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Dimitrios Pelkas, kiralık olarak Championship ekiplerinden Hull City'e gönderilmişti.

SAKATLIĞI ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI

Championship'in 22. haftasında oynanan Watford maçında sakatlanan Dimitrios Pelkas hakkında kulübün sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz basınına konuşmuştu. Ilıcalı, Yunan oyuncunun 3 ay sahalardan uzak kalabileceğini açıklamıştı.

DIMITRIOS PELKAS'TAN MÜJDE: DAHA ERKEN DÖNEBİLİR

Dimitrios Pelkas için sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Tedaviye hızlı cevap veren Dimitrios Pelkas'ın sahalara dönüş tarihi beklenenden daha kısa sürebilir. Yunan orta saha yaklaşık 1 ay sonra antrenmanlara çıkmaya başlayabilir.

2 GOL, 1 ASİST

Bu sezon Hull City formasıyla şu ana kadar 15 resmi maça çıkan Dimitrios Pelkas, bu karşılaşmaların 12'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 858 dakika süre aldı. Yunan oyuncu, bu sürede 2 gol ve 1 asistle skora etki etti.