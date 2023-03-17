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Spor

Ve Dimitrios Pelkas, Türkiye'ye geri dönüyor! Yılın transferini duyurdular

Dimitrios Pelkas için sürpriz bir gelişme yaşandı. Kiralık olarak Hull City'de forma giyen ve Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Dimitrios Pelkas için Süper Lig ekibi harekete geçti. İşte detaylar...

17 Mart 2023 Cuma 20:41 - Güncelleme:
Ve Dimitrios Pelkas, Türkiye'ye geri dönüyor! Yılın transferini duyurdular
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Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Hull City'de kiralık olarak forma giyen Dimitrios Pelkas için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sezon sonunda sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sona erecek olan Dimitrios Pelkas için Beşiktaş devreye gerdi.

DIMITRIOS PELKAS, HULL CİTY'E KİRALIK OLARAK GİTTİ

Geçtiğimiz yaz Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'den kiralık olarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e gönderilmişti.

BEŞİKTAŞ, HAREKETE GEÇTİ

İngiltere basınında yer alan habere göre; Önümüzdeki yaz Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Dimitrios Pelkas için Beşiktaş harekete geçti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş de transfere onay verdi ve önümüzdeki günlerde girişimlerde bulunulacak.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Haberde, Dimitrios Pelkas'ın yeniden Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

FENERBAHÇE SÖZLEŞME İMZALAMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Dimitrios Pelkas için Fenerbahçe'de yolun sonu göründü. Sarı-lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Yunan oyuncu ile yeni sözleşme imzalanmayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Hull City formasıyla şu ana kadar 19 resmi maça çıkan Dimitrios Pelkas, bunların 15'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1059 dakika süre alan 29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu, 2 gol ve 1 asistle skora etki etti.

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