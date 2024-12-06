Domagoj Vida, yeniden Türkiye'ye dönmenin hazırlığını yapıyor. Yunan ekibi AEK'da forma giyen Hırvat stoper için sürpriz bir gelişme ortaya atıldı. 35 yaşındaki Vida, beklenmedik bir şekilde Yunanistan defterini kapatarak yeniden Türkiye'nin yolunu tutuyor.

DOMAGOJ VİDA İÇİN SÜRPRİZ TEKLİF

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida, AEK ile henüz bir anlaşmaya varamadı. Bunu fırsat bilen Süper Lig kulüplerinden Çaykur Rizespor ve Hatayspor'un, Hırvat oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Vida'nın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edilirken, tecrübeli stoper ocak ayında yeni takımına katılabilir.

AEK GÜNLERİ

Domagoj Vida, 2022 yılında transfer olduğu AKE ile toplamda 88 maça çıktı. Deneyimli oyuncu bu maçlarda 9 kez ağları sarsarken 4 de asist yaptı.