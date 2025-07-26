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  • Ve Donnarumma için resmi teklif! Galatasaray kaleci transferinde vites yükseltti
Spor

Ve Donnarumma için resmi teklif! Galatasaray kaleci transferinde vites yükseltti

Muslera sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, birçok ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar artık sonuca ulaşmak isterken, PSG'nin İtalyan kalecisi Donnarumma için Fransız ekibine ilk resmi teklifini sundu. İşte tüm detaylar…

Haber Merkezi26 Temmuz 2025 Cumartesi 17:45 - Güncelleme:
Ve Donnarumma için resmi teklif! Galatasaray kaleci transferinde vites yükseltti
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Galatasaray transferde artık dünya markası... Cimbom; Sane'nin ardından 75 milyon Euro'luk Osimhen operasyonuyla yıldızların ilgi merkezi oldu. Bu avantajla hareket eden Cimbom kaleci transferi için dünyanın 1 numaralı ismi Gianluigi Donnarumma'yı hedef seçti.

İLK RESMİ TEKLİF YAPILDI

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Donnarumma için PSG'ye ilk resmi teklifini yaptı.

GARDI'NİN HEDEFİ 15-20 MİLYON EURO

Donnarumma da Cimbom'a sıcak bakıyor. Gardi 15-20 milyon Euro'ya bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

DAHA FAZLA MAAŞ İSTİYOR

26 yaşındaki Donnarumma, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığı PSG'de mutsuz. Şu anda net 7 milyon Euro alan İtalyan kaleci daha fazla maaş istiyor, Fransız ekibi buna yanaşmıyor.

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