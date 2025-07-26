Galatasaray transferde artık dünya markası... Cimbom; Sane'nin ardından 75 milyon Euro'luk Osimhen operasyonuyla yıldızların ilgi merkezi oldu. Bu avantajla hareket eden Cimbom kaleci transferi için dünyanın 1 numaralı ismi Gianluigi Donnarumma'yı hedef seçti.

İLK RESMİ TEKLİF YAPILDI

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Donnarumma için PSG'ye ilk resmi teklifini yaptı.

GARDI'NİN HEDEFİ 15-20 MİLYON EURO

Donnarumma da Cimbom'a sıcak bakıyor. Gardi 15-20 milyon Euro'ya bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

DAHA FAZLA MAAŞ İSTİYOR

26 yaşındaki Donnarumma, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığı PSG'de mutsuz. Şu anda net 7 milyon Euro alan İtalyan kaleci daha fazla maaş istiyor, Fransız ekibi buna yanaşmıyor.