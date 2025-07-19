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Spor

Ve Dries Mertens'i resmen duyurdular! Sonunda geri dönüyor

Dries Mertens için son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra futbolu bıraktığını açıklayan Belçikalı yıldız, geri dönmeye hazırlanıyor. İşte Dries Mertens'in dönüş planı…

Star Gazetesi19 Temmuz 2025 Cumartesi 14:18 - Güncelleme:
Ve Dries Mertens'i resmen duyurdular! Sonunda geri dönüyor
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Dries Mertens, Galatasaray'da geçirdiği başarılı 3 yılın ardından takımdan ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Marek Hamsik için düzenlenen jübile maçında futbolu bıraktığını söyleyen Mertens, büyük bir sürprize hazırlanıyor. İşte gündem olan o haber...

VEDA SONRASI BIRAKMIŞTI

Dries Mertens, Galatasaray'a veda ettikten sonra Hamsik için düzenlenen jübile maçında futbolu bıraktığına dair ifadeler kullanmıştı.

Henüz Dries Mertens cephesinden konuya ilişkin başka bir resmi açıklama gelmezken, bir son dakika gelişmesi güz yüzüne çıktı. Bu kapsamda Dries Mertens, geri dönüyor.

YENİDEN HOŞ GELDİN DRİES MERTENS!

Dries Mertens, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Transferfeed'in duyurduğu bir habere göre; 38 yaşındaki oyuncunun geleceği için net bir karar vermediği ama fırsatları değerlendirmek istediği belirtildi.

Haberin detaylarında; Dries Mertens'in, eşinin işinden dolayı Belçika'da bir takıma transfer olabileceği bildirildi. Henüz hangi kulübe imza atacağı netlik kazanmazken, ülkesine geri dönüşün muhtemel olduğu aktarıldı.

Bu kapsamda Dries Mertens'in yeni sezonda Belçika Pro Ligi'nde mücadele eden bir takımda boy gösterebileceği kaydedildi.

Galatasaray ile toplamda 136 karşılaşmada görev alan Dries Mertens, 25 gol ve 44 asistlik performans sergilemişti.

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