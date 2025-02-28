Kenan Yıldız, dev bir bonservis bedeliyle Premier Lig'in yolunu tutabilir. Zira İtalyan basınında çıkan bir habere göre; İngiliz ekibi, Kenan için 80 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

KENAN YILDIZ HAMLESİ

İtalyan basınından Calciomercato'nun aktardığı bilgilere göre; Kenan Yıldız'a İngiltere'den yeni bir talip çıktı. Premier Lig ekibi Chelsea'nin genç futbolcuyu renklerine bağlamak istediği belirtildi.

Haberin detaylarında; ayrıca Chelsea'nin Kenan Yıldız'ın transferi için girişimleri başlattığı ifade edildi. İngiliz takımının teknik direktörü Enzo Maresca'nın ise takımdaki kaliteyi artırmak için Yıldız'ı bizzat kendisinin yönetime önerdiğinin altı çizildi.

TAM 80 MİLYON EURO

Daha öncesinde Juventus'un Kenan Yıldız için 80 milyon Euro'luk bir teklifi kabul edebileceği bu parayı Chelsea'nin de rahatlıkla ödeyebileceği belirtildi.

SEZON KARNESİ

Bu sezon takımıyla 39 resmi maça çıkan Kenan Yıldız, 6 gol ve 4 asistli katkı verdi. Ayrıca Kenan'ın, Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.