Ve dünyaca ünlü yıldız resmen açıklandı! Yılın transferi: Havalimanı dolup taşacak...

Casemiro, 2022 yılında İspanyol devi Real Madrid'den 70.65 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer oldu. 31 yaşındaki oyuncu aldığı yüksek maaşla gündem olurken, yaşadığı sakatlıklarla birlikte hayal kırıklığı yarattı. Brezilyalı oyuncu, bu sezon sakatlık sebebiyle 17 maç kaçırınca İngiliz ekibi, oyuncuyu gözden çıkardı.

CASEMIRO YOLCU!

Manchester United, 31 yaşındaki orta saha için gelen tekliflere açık olduğunu bildirdi. Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, yıldız oyuncuya talip oldu. Seko Fofana ile yollarını ayırmayı planlayan Suudi Arabistan ekibi Casemiro'yu kadrosuna katmak istiyor. Cristiano Ronaldo'nun bu transferde öncü olduğu ve kilit isim olduğu aktarılıyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Kırmızı Şeytanlar'la 12 maça çıkan yıldız orta saha 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldızın piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak belirtiliyor.