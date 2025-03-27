Dusan Tadic için geri sayım başladı. Bu sezon Fenerbahçe taraftarının performansı sebebiyle tepki gösterdiği Sırp oyuncu ile yolların ayrılması beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Buna göre Dusan Tadic'in eski takımı Ajax'tan, oyuncuya ilişkin açıklama geldi. Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe forması giyen Tadic ile ilgili konuştu.

"AJAX İÇİN ÖZEL BİRİSİ"

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tadic'in eski takımı Ajax'a geri dönebileceği iddiaları gündeme gelmişti. Sırp yıldızın kulübe geri dönüşüyle ilgili iddiaları değerlendiren Farioli, "Dusan Tadic şüphesiz harika bir oyuncu ve Ajax için özel bir futbolcu. Kulübün her olasılığı değerlendirmeye açık olduğunu düşünüyorum. Ancak şu anda Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum." sözlerini kullandı.

Dusan Tadic, Fenerbahçe formasını sırtına geçirdiği günden bu yana takımıyla 99 resmi maçta boy gösterdi. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 27 gol ve 31 asistlik katkı sağladı.