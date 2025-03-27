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Spor

Ve Dusan Tadic için resmi açıklama! Teknik direktör bizzat duyurdu

Fenerbahçe'de bu sezonki performansı sebebiyle oldukça eleştirilen Dusan Tadic'in takımdan ayrılması gündemdeki yerini koruyor. Buna göre eski kulübü Ajax'tan, Sırp oyuncu için resmi açıklama da geldi. İşte Dusan Tadic haberinin detayları...

Haber Merkezi27 Mart 2025 Perşembe 20:41 - Güncelleme:
Ve Dusan Tadic için resmi açıklama! Teknik direktör bizzat duyurdu
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Dusan Tadic için geri sayım başladı. Bu sezon Fenerbahçe taraftarının performansı sebebiyle tepki gösterdiği Sırp oyuncu ile yolların ayrılması beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Buna göre Dusan Tadic'in eski takımı Ajax'tan, oyuncuya ilişkin açıklama geldi. Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe forması giyen Tadic ile ilgili konuştu.

"AJAX İÇİN ÖZEL BİRİSİ"

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tadic'in eski takımı Ajax'a geri dönebileceği iddiaları gündeme gelmişti. Sırp yıldızın kulübe geri dönüşüyle ilgili iddiaları değerlendiren Farioli, "Dusan Tadic şüphesiz harika bir oyuncu ve Ajax için özel bir futbolcu. Kulübün her olasılığı değerlendirmeye açık olduğunu düşünüyorum. Ancak şu anda Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum." sözlerini kullandı.

SÜPER LİG GÜNLERİ

Dusan Tadic, Fenerbahçe formasını sırtına geçirdiği günden bu yana takımıyla 99 resmi maçta boy gösterdi. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 27 gol ve 31 asistlik katkı sağladı.

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