Ve duyurdular! Sürpriz Vedat Muriqi transferi

İspanya La Liga'nın Mallorca ekibinde forma giyen ve başarılı bir performans gösteren Vedat Muriqi'in talipleri günden güne artıyor.

Mallorca'nın 22/23 sezonunda 8 milyon euro karşılığında bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Kosovalı futbolcunun, serbest kalma bedeli 30 milyon euro olarak belirleniyor.

İspanyol basınının iddiasına göre, golcü oyuncu yakında takımdan ayrılabilir. Haberde, La Liga ekibi Real Betis'in yıldız futbolcuyu yakından takip ettiği aktarılıyor. Mallorca'nın golcü oyuncudan memnun olduğu fakat gelen teklifleri de değerlendirmeye alacağı aktarıldı.

VEDAT MURİQİ İÇİN ÖZEL AYRICALIK

İddiaya göre, Vedat Muriqi'in ayrılmak istemesi durumunda Mallorca başarılı golcünün serbest kalma maddesini devre sokmayacak ve istenilen bonserviste indirime gidecek.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Golcü oyuncu bu sezon Mallorca formasını 12 kez giydi ve bu maçlarda 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Başarılı forvetin piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak belirleniyor.