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Spor

Ve Eden Hazard geliyor! Bitti bu iş, transfer hayırlı olsun

Real Madrid'in Belçikalı süper starı Eden Hazard, İspanya'ya geldiğinden beri forma şansı bulmakta zorluk çekiyor. Süper Lig devinin radarında olan Eden Hazard, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Aralık 2022 Perşembe 21:52 - Güncelleme:
Ve Eden Hazard geliyor! Bitti bu iş, transfer hayırlı olsun
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Real Madrid'in, Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı süper star Eden Hazard, takımdaki düşük formu nedeniyle hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Carlo Ancelotti'nin planlarının tamamen dışında kalan tecrübeli oyuncu ise takımdan ayrılmak istiyor.

GALATASARAY EDEN HAZARD'I KİRALAYABİLİR

Bu olaylar doğrultusunda bir transfer hamlesi yapması beklenen Galatasaray'da İkinci Başkan Erden Timur'un en büyük hayali olan Eden Hazard için tüm şartların zorlanacağı öğrenildi. Daha önce İspanya basınında çıkan haberlerde kiralık olarak takımdan ayrılması beklenen Hazard'ın bu formülle Türkiye'ye getirlmesi daha kolay gözüküyor.

BELÇİKA'NIN DÜNYA KUPASI PERFORMANSI HAYAL KIRKLIĞI YARATTI

Real Madrid'e transfer olduğu günden beri form ivmesinde büyük bir düşüş gözlemlenen Eden Hazar, Katar 2022 Dünya Kupası'nda da forma giymiş fakat etkili olamamıştı. Belçika ise F Grubunda Fas ve Hırvatistan'ın ardından 4 puan ile üçüncü olunca gruptan çıkamamıştı. Altın jenerasyon olarak adlandırılan takımın hiçbir organizasyonda başarı elde edememesi ise teknik direktör Roberto Martinez'in görevini bırakmasına neden olmuştu.

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