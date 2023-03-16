Ve Eden Hazard transferi bitti! Beklenen açıklama resmen geldi

Adı uzun süredir Fenerbahçe başta olmak üzere birçok takımla anılan Eden Hazard, ülkesi Belçika basınına konuştu. Transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulunan Eden Hazard, tartışmalara noktayı koydu.

EDEN HAZARD, FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe için transferde birçok yıldız ismin adı geçmişti. Real Madrid forması giyen Eden Hazard da bu isimlerin arasındaydı. Geçtiğimiz günlerde Belçikalı yıldızın menajerinin oyuncuyu sarı-lacivertlilere önerdiği iddiaları gündeme gelmişti.

TRANSFER AÇIKLAMASI GELDİ

Eden Hazard, ülkesi Belçika basınına transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Real Madrid'de kalmak istediğini söyleyen Belçikalı yıldız oyuncu, "Ben gelecek sezon da burada olacağım." dedi.

"NE OLACAĞINI BİLEMEZSİNİZ"

Gündemde transferin olmadığını belirten Eden Hazard, "İleride ne olacağını asla bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.

"AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Düşündüğü tek şeyin futbol oynamak olduğunu söyleyen Belçikalı yıldız, "Bu yüzden Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyorum. Sahaya çıksam ve kendimi yeniden gösterebilirsem insanlar bana tekrardan güvenebilir. Sadece süreye ihtiyacım var." şeklinde konuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar yalnızca 7 resmi maça çıkan Eden Hazard, bunların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 296 dakika süre alan 32 yaşındaki yıldız, 1 gol ve 1 asistle skora etki edebildi.