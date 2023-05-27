Ve Eden Hazard transferi resmen bitti! Herkes ters köşe oldu

2019/2020 sezonunun başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den 150 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Real Madrid'e transfer olan Bosna asıllı Belçikalı futbolcu Eden Hazard, İspanyol ekibinde beklenen performansı veremedi.

Real Madrid'de gösterdiği kötü performans sebebiyle adeta istenmeyen adam haline gelen Eden Hazard'ın takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Yıldız oyuncu sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalması sebebiyle başta Fenerbahçe olmak üzere bir çok ekibin yıldız oyuncu ile ilgilendiği biliniyordu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yıldız oyuncuya bir şans daha verme kararı aldı. Eden Hazard ile görüşen tecrübeli teknik adamın gelecek sezon öncesi yaz kampında son bir şans vereceği ve kamp sonrasında oyuncu ile ilgili kararını vereceği belirtildi.

EDEN HAZARD'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıldız futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 10 karşılaşmada forma giydi. Eden Hazard, bu karşılaşmalarda 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.