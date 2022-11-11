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Spor

Yılın transferi! Ve Eden Hazard, Türkiye'ye geliyor: Ocakta uçak kalkıyor

Eden Hazard için İspanya basınında sürpriz bir transfer iddiası gündeme damga vurdu. La Liga devi Real Madrid'in kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı Eden Hazard'ı Süper Lig devi Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi11 Kasım 2022 Cuma 20:44 - Güncelleme:
Yılın transferi! Ve Eden Hazard, Türkiye'ye geliyor: Ocakta uçak kalkıyor
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Galatasaray'dan bir yıldız transferlerine Eden Hazard'ı eklemek için kollarını sıvadı. Real Madrid'in kiralamaya sıcak baktığı Eden Hazard transferini sarı-kırmızılıların bitirmeye yakın olduğu ileri sürüldü.

GALATASARAY'DAN BİR YILDIZ TRANSFERİ DAHA: EDEN HAZARD

Geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı yıldız isimlerle büyük ses getiren Galatasaray, hız kesmiyor. İspanya basınında yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen Eden Hazard için girişimlerini sürdürüyor. Madrid ekibinin kiralamaya sıcak baktığı Eden Hazard'da sarı-kırmızılılar mutlu sona çok yakın.

MOSTAFA MOHAMED'DEN GELECEK PARA EDEN HAZARD'A GİDECEK

Eden Hazard transferini bitirmek isteyen Galatasaray yönetimi bir yandan da Mostafa Mohamed'den haber bekliyor. Nantes'in Mısırlı golcünün 5.75 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Mostafa'dan gelecek para sarı-kırmızılıların Hazard transferinde elini rahatlatacak.

EDEN HAZARD'I OCAKTA TÜRKİYE'YE GETİRMEK İSTİYORLAR

Transferde elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray, ocakta Eden Hazard'ı İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar eldeki kanat oyuncularından alamadığı verimi Belçikalı yıldızdan bekliyor.

Star Gazetesi

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