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  • Ve Eden Hazard'ın uçağı kalkıyor! Bu transfer çok konuşulur: Havalimanına akın edecekler
Spor

Ve Eden Hazard'ın uçağı kalkıyor! Bu transfer çok konuşulur: Havalimanına akın edecekler

Eden Hazard için Türkiye ve dünyaya damga vuracak bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig devi Real Madrid forması giyen Belçikalı yıldız Eden Hazard transferini bitirmek için kollarını sıvadı. İşte detaylar...

Star Gazetesi2 Aralık 2022 Cuma 18:54 - Güncelleme:
Ve Eden Hazard'ın uçağı kalkıyor! Bu transfer çok konuşulur: Havalimanına akın edecekler
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Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Eden Hazard için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki ara transfer döneminde Eden Hazard'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

GALATASARAY'DAN EDEN HAZARD BOMBASI!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray, ara transfer döneminde de bombayı patlatmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar Real Madrid'den ayrılması muhtemel olan Eden Hazard için harekete geçti.

HEDEF KİRALIK OLARAK TRANSFER

İspanya basınında yer alan habere göre; Eden Hazard için en ısrarcı kulüp olan Galatasaray, Belçikalı yıldız için Real Madrid ile ilk temasları kurdu. Sarı-kırmızılılar Hazard'ın maaşının da belli bir kısmını üstlenerek kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor.

EDEN HAZARD, REAL MADRİD'DE ŞANS BULAMIYOR

Eden Hazard, 2019 yazında 115 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Real Madrid'de bir türlü dikiş tutturamadı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözden çıkardığı Belçikalı yıldız isim, bu sezon şu ana kadar yalnızca 6 resmi maçta forma giydi, bu karşılaşmaların yalnızca 2'sinde ilk 11'de yer aldı ve 1 gol, 1 asistle skora etki edebildi.

Star Gazetesi

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