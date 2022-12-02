Ve Eden Hazard'ın uçağı kalkıyor! Bu transfer çok konuşulur: Havalimanına akın edecekler

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Eden Hazard için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki ara transfer döneminde Eden Hazard'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

GALATASARAY'DAN EDEN HAZARD BOMBASI!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray, ara transfer döneminde de bombayı patlatmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar Real Madrid'den ayrılması muhtemel olan Eden Hazard için harekete geçti.

HEDEF KİRALIK OLARAK TRANSFER

İspanya basınında yer alan habere göre; Eden Hazard için en ısrarcı kulüp olan Galatasaray, Belçikalı yıldız için Real Madrid ile ilk temasları kurdu. Sarı-kırmızılılar Hazard'ın maaşının da belli bir kısmını üstlenerek kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor.

EDEN HAZARD, REAL MADRİD'DE ŞANS BULAMIYOR

Eden Hazard, 2019 yazında 115 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Real Madrid'de bir türlü dikiş tutturamadı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözden çıkardığı Belçikalı yıldız isim, bu sezon şu ana kadar yalnızca 6 resmi maçta forma giydi, bu karşılaşmaların yalnızca 2'sinde ilk 11'de yer aldı ve 1 gol, 1 asistle skora etki edebildi.