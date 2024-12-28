2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, golcü kimliğini burada da gösterdi. Takımın gol yükünü çeken başat aktörlerin başında gelen Boşnak golcü, transfer döneminin açılmasıyla sarı lacivertli takımdan ayrılabilir. Dzeko için sürpriz bir teklif gelirken, teklifi yapan takım da oyuncuyu takıma kazandırmaya gayret ediyor.

EDİN DZEKO VEDA EDİYOR

Edin Dzeko'nun sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen MLS ligi takımlarından LA Galaxy, Dzeko için devreye girdi. ABD ekibi, Boşnak oyuncuyu renklerine bağlamak isterken, Edin Dzeko'nun düşünmek için zaman istediği öne sürüldü.

Muhtemel bir anlaşmada Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılarak ABD'nin yolunu tutacak.

DZEKO'DAN 39 GOL

Fenerbahçe formasıyla toplamda 72 maçta boy gösteren Edin Dzeko, 39 kez ağları sarstı. Golcü oyuncu bu karşılaşmalarda 13 de gol pası verdi.