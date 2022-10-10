Ve Edin Visca geri dönüyor! Yılın transferi

Trabzonspor'da sakatlanan ligin 2. haftasında Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Boşnak oyuncu Edin Visca'nın bordo-mavili formayla sahalara geri dönüş tarihi netleşti.

EDIN VISCA, 2. HAFTA SAKATLANMIŞTI

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, bu sezon ligin 6. haftasında evinde Hatayspor'u konuk etmişti. Bordo-mavililerde 40. dakikada sakatlanan Edin Visca, sahadan ambulansla ayrılarak hastaneye götürülmüş ve Boşnak oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

YALNIZCA 3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Edin Visca bu sezon Trabzonspor formasıyla yalnızca 3 resmi maçta forma giyebildi. Maçların hepsinde ilk 11'de yer alan toplam 196 dakika sahada kalan Visca, 3 asistle takımına katkıda bulunmuştu.

EDIN VISCA'NIN GERİ DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'da Edin Visca'nın dönüş tarihi netleşti. Boşnak yıldızın Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası arasında takıma katılacak ve Süper Lig'in 2. devresinden itibaren takıma dönecek.

VISCA'NIN DÖNÜŞÜ TRANSFER GİBİ OLACAK

Edin Visca'nın sahalara geri dönüşüyle Trabzonspor'da kanattaki problemin çözülmesi ve adeta yeni transfer gibi olması bekleniyor. Boşnak oyuncunun bordo-mavililerin üretkenliğini arttırması bekleniyor.