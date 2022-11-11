Ve Edin Visca sürprizi! Herkesin beklediği haber resmen geldi

Trabzonspor'da Edin Visca'dan müjdeli haber geldi. Herkesin sahalara ne zaman döneceğini merak ettiği Edin Visca'nın geri dönüş tarihi netleşti ve Abdullah Avcı'da Boşnak oyuncu için kararını verdi.

EDIN VISCA GERİ DÖNÜYOR

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Edin Visca için sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu sezon tam 19 resmi maçı kaçıran Edin Visca, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Boşnak oyuncunun, Dünya Kupası arası sonrası formasına kavuşması bekleniyor.

ABDULLAH AVCI'DAN EDIN VISCA KARARI

Bordo-mavililerde sahalara geri dönmeye hazırlanan Edin Visca için teknik direktör Abdullah Avcı kararını verdi. Avcı, Dünya Kupası sonrası Edin Visca'ya formayı vermesi bekleniyor. 59 yaşındaki çalıştırıcının Boşnak yıldızı 11'e tekrar monte etmeyi planladığı öğrenildi.

EDIN VISCA'NIN TRABZONSPOR KARNESİ

Edin Visca, Trabzonspor formasıyla şimdiye kadar 26 resmi maça çıktı. Toplam 1988 dakika süre alan 32 yaşındaki Boşnak oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.