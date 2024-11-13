Eljif Elmas, 2 sezon boyunca Fenerbahçe'de ortaya koyduğu oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Daha sonra İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye imza atan Eljif Elmas, Napoli'den sonra Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in yolunu tutmuştu.

FORM ŞANSI BULAMIYOR

Eljif Elmas, Leipzig'de ilk 11'de yeteri kadar forma şansı bulamıyor. Alman ekibinin de takımda düşünmediği Eljif Elmas'ın yeniden Süper Lig'e dönme kararı aldığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE DEVREDE

Eljif Elmas'ı yeniden takıma kazandırmak isteyen Fenerbahçe, oyuncu ve kulübü Leipzig ile temasa geçti. Ocak ayında transferi bitirmek isteyen sarı lacivertli yönetim, şimdiden çalışmalarını hızlandırdı.

Mourinho'nun da alınması için onay verdiği Makedon futbolcu, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atabilir.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Eljif Elmas, bu sezon Leipzig formasıyla sadece 6 maça çıktı. Bu maçlarda 1 asist üreten yıldız futbolcu, toplamda 89 dakika sahada kaldı.