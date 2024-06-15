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Spor

Ve elveda Abdülkerim Bardakcı! Bonservisi belli oldu: Galatasaray'a piyango

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı büyük bir kontrata imza atıyor. Suudi ekiplerin, Cimbom'un kapısını dev bonservisle çaldı. İşte detaylar...

15 Haziran 2024 Cumartesi 18:23 - Güncelleme:
Ve elveda Abdülkerim Bardakcı! Bonservisi belli oldu: Galatasaray'a piyango
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Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer gündemi durmuyor. Birçok oyuncusuna ilgi bulunan Cimbom, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Son olarak son iki şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Abdülkerim Bardakcı için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA DEV TEKLİF

Suudi basınında çıkan haberlere göre; Arabistan ekipleri, Galatasaray'ın yıldız stoperi Abdülkerim Bardakcı'ya talip oldu. Suudiler, milli savunmacıya sarı kırmızılı ekipten kazandığı miktarın 5 katını teklif etti. Öte yandan Cimbom'un kapısı da dev bir teklifle çalındı. Arabistan ekiplerinin, Galatasaray'a tecrübeli stoper için 15 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü. Sarı kırmızılıların ise Abdülkerim ile yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

GALATASARAY KARNESİ

Son 2 lig şapmiyonluğunda büyük pay sahibi olan Abdülkerim, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 77 maçta boy gösterdi. Bu karşılaşmalarda 10 kez ağları havalandıran başarılı stoperrin, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi

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