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Spor

Ve elveda Gabriel Sara! Dev takası duyurdular

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. İtalya'nın dev ekibi Napoli, sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'ya talip oldu. Çizme ekibinin, Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısını takas teklifiyle çalmaya hazırlandığı aktarıldı.

HABER MERKEZİ6 Haziran 2026 Cumartesi 18:36 - Güncelleme:
Ve elveda Gabriel Sara! Dev takası duyurdular
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Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Geride bıraktığımız sezondaki performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılıların yıldız ismi Gabriel Sara, Napoli'nin radarına girdi.

GABRIEL SARA İÇİN TAKAS TEKLİFİ YOLDA

İtalyan ekibinin, Galatasaray'ın kapısını takas teklifiyle çalmaya hazırlandığı aktarıldı.

Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak isteyen Napoli, Frank Anguissa ve bir miktar para ile Galatasaray'a teklif yapmayı hedefliyor.

Çizme ekibinin 2026 Dünya Kupası öncesi Galatasaray ile temasa geçmesi bekleniyor. Öte yandan Anguissa'nın ise Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

SARA VE ANGUISSA'NIN SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda 42 maçta forma giyen Sara, 6 gol 5 asistlik katkı sağladı. Napoli'nin takas teklifinde kullanmaya hazırlandığı Frank Anguissa ise forma giydiği 22 karşılaşmada 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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