Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Geride bıraktığımız sezondaki performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılıların yıldız ismi Gabriel Sara, Napoli'nin radarına girdi.

İtalyan ekibinin, Galatasaray'ın kapısını takas teklifiyle çalmaya hazırlandığı aktarıldı.

Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak isteyen Napoli, Frank Anguissa ve bir miktar para ile Galatasaray'a teklif yapmayı hedefliyor.

Çizme ekibinin 2026 Dünya Kupası öncesi Galatasaray ile temasa geçmesi bekleniyor. Öte yandan Anguissa'nın ise Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

SARA VE ANGUISSA'NIN SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda 42 maçta forma giyen Sara, 6 gol 5 asistlik katkı sağladı. Napoli'nin takas teklifinde kullanmaya hazırlandığı Frank Anguissa ise forma giydiği 22 karşılaşmada 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.