Ve elveda İrfan Can Kahveci! Fenerbahçe'ye piyango

Bu sezon Fenerbahçe'nin kilit isimlerden olan İrfan Can Kahveci, başarılı performansıyla transfer döneminin gözdesi olmaya aday oldu. Birçok Avrupa ekibi, milli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Fenerbahçe'nin ise bonservis beklentisi oldukça yüksek.

İRFAN CAN KAHVECİ, AVRUPA'YA AÇILIYOR

Avrupa'nın köklü kulüpleri; Newcastle United, Sevilla, Lazio ve Rennes, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek için yarışa girdi. Yıldız futbolcunun durumunu yakından takip eden Avrupa ekipleri, ligin sona erdikten sonra sarı lacivertlilerle resmi temas kuracak.

FENERBAHÇE'YE DEV GELİR!

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için beklediği bonservis beklentisi ise 20 milyon euro. Bu beklenti, transferi Lazio ve Sevilla için zora soksa da Newcastle United, transfere sıcak bakıyor.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 45 maçta 18 gol 12 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi