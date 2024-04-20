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Spor

Ve elveda Joshua King! Faturası ağır oldu: Direkt bileti kesildi

Fenerbahçeli futbolcu Joshua King, sözleşmesinin sonuna yaklaşıyor. Sarı lacivertli kulüp, Joshua King için çarpıcı bir karar aldı. İşte detaylar...

20 Nisan 2024 Cumartesi 18:31 - Güncelleme:
Ve elveda Joshua King! Faturası ağır oldu: Direkt bileti kesildi
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Fenerbahçe'de forma giyen Joshua King, sarı lacivertlilerle olan sözleşmesinde son sezona girdi. Norveçli futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamadı ve gözden düştü. Fenerbahçe kurmayları, Joshua King için çarpıcı bir karar aldı.

GÜLE GÜLE JOSHUA KING

Fenerbahçe, Temmuz 2022'de bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Joshua King'den bir türlü verim alamadı. Norveçli yıldız, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendisini kanıtlamayadı, teknik ekip ve taraftarın gözünden düştü. Sarı lacivertli yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Joshua King'le yollarını ayırma kararı aldı.

YENİ ADRESİ ŞEKİLLENİYOR!

32 yaşındaki oyuncunun durumunu, İngiliz ve Norveç ekipleri yakından takip ediyor. Şartların oluşması durumunda King, ülkesine veya Ada'ya geri dönebilir.

SEZON KARNESİ

Bu sezon sarı lacivertli formayla 23 maçta toplam 745 dakika süre alan King, 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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