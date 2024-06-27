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  • Ve elveda Sebastian Szymanski! Rekor bonservis: Fenerbahçe kasası dolup taşacak
Spor

Ve elveda Sebastian Szymanski! Rekor bonservis: Fenerbahçe kasası dolup taşacak

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski'ye rekor teklif yolda. Sarı lacivertli taraftarları yıkan haberi, İngilizler duyurdu.

27 Haziran 2024 Perşembe 20:16 - Güncelleme:
Ve elveda Sebastian Szymanski! Rekor bonservis: Fenerbahçe kasası dolup taşacak
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Gelecek sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer için düğmeye bastı. Sarı lacivertli yönetim, kadroyu güçlendirmeyi planlarken, birçok oyuncusunda talipleri ilgiyi artırıyor. İngiliz ekibi Tottenham, Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski için vites artırdı.

SEBASTIAN SZYMANSKI ADA YOLCUSU

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Tottenham, uzun zamandır peşinde olduğu Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski için harekete geçiyor. Ada ekibinin, önümüzdeki günlerde Polonyalı futbolcu için resmi teklif yapması bekleniyor. Sarı lacivertli yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun bu sezon ayrılmasına sıcak bakmazken, 30 milyon eurodan aşağı gelen teklifleri değerlendirmeye almayacak.

55 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasını 55 kez sırtına geçiren Szymanski, 13 gol 19 asistlik katkı sağladı. Polonyalı yıldızın güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor.

Star Gazetesi

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