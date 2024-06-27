Gelecek sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer için düğmeye bastı. Sarı lacivertli yönetim, kadroyu güçlendirmeyi planlarken, birçok oyuncusunda talipleri ilgiyi artırıyor. İngiliz ekibi Tottenham, Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski için vites artırdı.

SEBASTIAN SZYMANSKI ADA YOLCUSU

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Tottenham, uzun zamandır peşinde olduğu Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski için harekete geçiyor. Ada ekibinin, önümüzdeki günlerde Polonyalı futbolcu için resmi teklif yapması bekleniyor. Sarı lacivertli yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun bu sezon ayrılmasına sıcak bakmazken, 30 milyon eurodan aşağı gelen teklifleri değerlendirmeye almayacak.

55 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasını 55 kez sırtına geçiren Szymanski, 13 gol 19 asistlik katkı sağladı. Polonyalı yıldızın güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor.

Star Gazetesi