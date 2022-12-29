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Spor

Ve Emirhan İlkhan resmen geri dönüyor! Tarih belli oldu

Emirhan İlkhan, Torino'nun Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanarak koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrılmıştı. İtalyan ekibinde Emirhan İlkhan'dan müjdeli haber resmen geldi. İşte detaylar...

Star Gazetesi29 Aralık 2022 Perşembe 21:30 - Güncelleme:
Ve Emirhan İlkhan resmen geri dönüyor! Tarih belli oldu
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Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Torino'nun Cremonese ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Emirhan İlkhan, herkesi korkutmuştu. Stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrılan Emirhan İlkhan'ın geri dönüş tarihi belli oldu.

EMİRHAN İLKHAN, 4.5 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Beşiktaş'taki performansıyla büyük beğeni toplayan Emirhan İlkhan geçtiğimiz yaz Serie A ekiplerinden Torino'ya 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 18 yaşındaki yıldız, İtalyan ekibiyle 2026'nın yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

HAZIRLIK MAÇINDA KORKUTAN SAKATLIK

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Torino, hazırlık maçında Cremonese ile karşı karşıya gelmişti. Golsüz berabere sona eren maçta Emirhan İlkhan, korkutan bir sakatlık geçirmiş ve stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrılmıştı.

EMİRHAN İLKHAN GERİ DÖNÜYOR!

Emrihan İlkhan için beklenen müjdeli haber geldi. İtalya basınında yer alan habere göre; 18 yaşındaki genç oyuncu, Serie A'nın 17. hafta mücadelesinde içerde Verona ile karşılaşılacak maçta kadroda yer alacak.

BU SEZON ALDIĞI SÜRE

Bu sezon Torino formasıyla 4 resmi maçta forma giyen Emirhan İlkhan bunların yalnızca 1'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 85 dakika sahada kaldı. 18 yaşındaki oyuncu, skora etki edemedi.

Star Gazetesi

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