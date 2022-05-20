İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2022 Cuma / 19 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8896
  • EURO
    16,7999
  • ALTIN
    940.406
  • BIST100
    2372.35
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Emre Akbaba imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular
Spor

Ve Emre Akbaba imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Emre Akbaba sezon sonu Galatasaray'a geri dönüyor. Sarı-kırmızılılar bu sezonu Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi20 Mayıs 2022 Cuma 19:01 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray bu sezon kiralık olarak Alanyaspor'a gönderdiği Emre Akbaba için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar sezon sonu takıma geri dönecek olan ve sözleşmesinin son yılına giren Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

EMRE AKBABA, GALATASARAY'A GERİ DÖNÜYOR

Emre Akbaba geçtiğimiz yaz kiralık olarak Alanyaspor'a kiralık olarak gitmişti. Akdeniz ekibindeki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Emre Akbaba, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanıyor.

YENİ SÖZLEŞME GELİYOR

Sarı-kırmızılılar Alanyaspor'daki performansıyla yükselişe geçen Emre Akbaba için şimdiden harekete geçti. Galatasaray, sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

EMRE AKBABA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Akbaba bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 29 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistle takımına büyük katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.