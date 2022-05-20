Ve Emre Akbaba imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Galatasaray bu sezon kiralık olarak Alanyaspor'a gönderdiği Emre Akbaba için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar sezon sonu takıma geri dönecek olan ve sözleşmesinin son yılına giren Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

EMRE AKBABA, GALATASARAY'A GERİ DÖNÜYOR

Emre Akbaba geçtiğimiz yaz kiralık olarak Alanyaspor'a kiralık olarak gitmişti. Akdeniz ekibindeki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Emre Akbaba, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanıyor.

YENİ SÖZLEŞME GELİYOR

Sarı-kırmızılılar Alanyaspor'daki performansıyla yükselişe geçen Emre Akbaba için şimdiden harekete geçti. Galatasaray, sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak istiyor.

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EMRE AKBABA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Akbaba bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 29 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistle takımına büyük katkıda bulundu.