Ve Emre Akbaba resmen geri döndü! Herkesin beklediği haber geldi

Milli futbolcu Emre Akbaba Aytemiz Alanyaspor'da çıkış yakalamasının ardından Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı kırmızılılarda ağır sakatlık yaşayan yıldız futbolcu bir türlü istenileni verememiş ve tekrardan geçtiğimiz sezon eski kulübü Alanyaspor'a dönmüştü. Okan Buruk'un Galatasaray'a teknik direktör olmasıyla bir şans daha verilen Emre Akbaba sezon başında sarı kırmızılılarda bu şansı değerlendiremedi ve Adana Demirspor'a imza attı. Mavi Şimşekler'de bu sezon kendisini gösteremeyen Emre Akbaba dün oynanan İstanbulspor maçında sahalara resmen geri döndü.

EMRE AKBABA'DAN 2 ASİSTLİK PERFORMANS

Yıldız oyuncu bu sezon takımında bir türlü eski günlerine dönüş yapamamıştı. İstanbulspor karşısında da oyuna 68'inci dakikada dahil oldu. Eski günlerine adeta nazire yapan Emre Akbaba 5'inci ve 6'ıncı gollerin asistini yaparak karşılaşmanın son 20 dakikasına damga vurdu. Adana Demirspor taraftarları sosyal medyada Emre Akbaba için övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezona Galatasaray'da başlayan Emre Akbaba sarı kırmızılılarda 5 maça çıkıp herhangi bir asist yada gol katkısında bulunamamıştı. Daha sonrasında Adana Demirspor'a geçen milli yıldız çıktığı 12 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi. Adana temsilcisi 30 puanla Süper Lig'de 4'üncü sırada yer alıyor.

Star Gazetesi