Ve Emre Akbaba transferi bitti! İmzayı atıyor: İşte yeni adresi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Emre Akbaba için yönetime raporunu sundu. Sarı-kırmızılı yönetim Buruk'un olumlu rapor verdiği ve sözleşmesinin son yılına girecek olan Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalayacak.

EMRE AKBABA'YA OKAN BURUK'TAN ONAY

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında birinci etap çalışmalarını Avusturya'da yaptı. Sarı-kırmızılılarda kiralıktan geri dönen Emre Akbaba, başarılı performansıyla kampın yıldızlarından biri oldu. Teknik Direktör Okan Buruk'tan geçer not alan Emre Akbaba için harekete geçildi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'tan geçer not alan Emre Akbaba için girişimlerine başladı. Galatasaray, yeni sözleşme imzalamak istediği 29 yaşındaki oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. Akbaba da yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor.

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EMRE AKBABA'NIN SON PERFORMANSI

Emre Akbaba, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Alanyaspor'da 37 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı ve toplam 2715 dakika süre aldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asist yaparak skora önemli katkıda bulundu.