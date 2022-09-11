Ve Emre Akbaba'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı! Galatasaray...

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Adana Demirspor'a transfer olan Emre Akbaba'nın ayrılık nedeni belli oldu. Sarı-kırmızılılarda 8 milyon TL kazanan Emre Akbaba'nın yeni takımında 20 milyon TL'nin üzerinde maaş alacağı ortaya çıktı.

EMRE AKBABA, GALATASARAY'DA TUTUNAMADI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Alanyaspor'da geçiren ve sergilediği başarılı performansla beğeni toplayan Emre Akbaba, bu yaz büyük beklentilerle Galatasaray'a geri dönmüştü. Ancak sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan ve yeni transferler nedeniyle forma şansı azalan Emre Akbaba'ya yol göründü.

EMRE AKBABA, ADANA DEMİRSPOR'A İMZA ATTI

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Emre Akbaba'yı transferin son günlerinde 500 bin euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay olacak şekilde kadrosuna kattı. Galatasaray'da 8 milyon TL kazanan Emre Akbaba yeni takımında Galatasaray'dan kazandığı ücretin yaklaşık 3 katını kazanacak. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Adana Demirspor'dan 20 milyon TL'nin üzerinde maaş alacak.