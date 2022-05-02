Ve Emre Belözoğlu resmen imzalıyor! Bitti bu iş...

Genç teknik direktör Emre Belözoğlu sezon ortasında Başakşehir'in başına geçmiş ve düşme hattındaki takımı üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye taşımayı başarmıştı. Sezonun 35'inci haftasında topladığı 60 puanla 4'üncü sırada bulunan Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile sözleşme uzatmak istiyor.

EMRE BELÖZOĞLU İLE UZUN SOLUKLU PROJE

Başakşehir, 41 yaşındaki teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Sözleşmesinde son senesine giren teknik adamla yola devam etmek isteyen Başakşehir genç teknik adamla uzun soluklu proje düşünüyor.

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EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARNESİ

Emre Belözoğlu, Başakşehir ile 28 resmi maça çıktı. 41 yaşındaki genç hoca, bu karşılaşmalardan 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Star Gazetesi