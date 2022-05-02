İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2022 Pazartesi / 1 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,915
  • EURO
    15,6337
  • ALTIN
    892.802
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Emre Belözoğlu resmen imzalıyor! Bitti bu iş...
Spor

Ve Emre Belözoğlu resmen imzalıyor! Bitti bu iş...

Emre Belözoğlu Başakşehir'de gösterdiği başarılı performans ile takımını düşme hattından alarak Süper Lig'de zirveye yükseltti. Avrupa kupalarına gitmeyi büyük ölçüde garantileyen Başakşehir, Emre Belözoğlu ile sözleşme yenilemek istiyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi2 Mayıs 2022 Pazartesi 20:10 - Güncelleme:
ABONE OL

Genç teknik direktör Emre Belözoğlu sezon ortasında Başakşehir'in başına geçmiş ve düşme hattındaki takımı üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye taşımayı başarmıştı. Sezonun 35'inci haftasında topladığı 60 puanla 4'üncü sırada bulunan Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile sözleşme uzatmak istiyor.

EMRE BELÖZOĞLU İLE UZUN SOLUKLU PROJE

Başakşehir, 41 yaşındaki teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Sözleşmesinde son senesine giren teknik adamla yola devam etmek isteyen Başakşehir genç teknik adamla uzun soluklu proje düşünüyor.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARNESİ

Emre Belözoğlu, Başakşehir ile 28 resmi maça çıktı. 41 yaşındaki genç hoca, bu karşılaşmalardan 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.