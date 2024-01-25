Ve Emre Belözoğlu tarihe geçti! İnanılmaz başarı...

Tolunay Kafkas ile yolların ayrılmasının ardından MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, yakaladığı ivmeyle takdir topladı. 43 yaşındaki teknik adam ekim ayında takımın başına geldiğinde tek galibiyetle 14. sırada bulunan başkent ekibini ligin 22. haftası itibariyle 9.'luğa taşıdı. Belözoğlu, yakaladığı puan ortalamasıyla da Ankaragücü tarihindeki yerini aldı.

EMRE BELÖZOĞLU ANKARAGÜCÜ TARİHİNE GEÇTİ

Göreve başladığı tarihten bu yana Ankaragücü ile 18 maça çıkan Emre Belözoğlu, bu karşılaşmalarda 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Genç çalıştırıcı 1,72'lik bir puan ortalaması yakaladı. Belözoğlu bununla birlikte başkent ekibinde en az 15 maça çıkan teknik direktörler arasında en iyi ortalamaya sahip 5. İsim olmayı başardı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE 91 MAÇ

Ankaragücü ile birlikte 3. kulüp deneyimini yaşayan Emre Belözoğlu, daha önce Fenerbahçe ve Başakşehir'de görev almıştı. Süper Lig'de 91 maça çıkan 43 yaşındaki çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 45 galibiyet, 25 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.

Star Gazetesi