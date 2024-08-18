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  • Ve Emre Mor ''Geliyorum'' dedi! Transfer hayırlı, uğurlu olsun
Spor

Ve Emre Mor ''Geliyorum'' dedi! Transfer hayırlı, uğurlu olsun

Emre Mor transferi sonunda bitti. Uzun süredir geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu, Fenerbahçe'ye veda etti. İşte Emre Mor transferinin detayları ve yıldız ismin yeni adresi...

18 Ağustos 2024 Pazar 21:17 - Güncelleme:
Ve Emre Mor ''Geliyorum'' dedi! Transfer hayırlı, uğurlu olsun
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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte transfer hareketliliği de hız kazandı. Bu sezona teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de bazı futbolcuların üzeri çizildi. O isimlerden birisi de Emre Mor olmuştu.

Sarı lacivertli kulüpte kadroda düşünülmeyen bazı yabancı futbolcuların yanında Emre Mor da satış listesine eklendi.

Hocası Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramayan 27 yaşındaki futbolcudan kendisine kulüp bulması istenmişti. Emre Mor'un yeni adresi ise belli oldu.

EMRE MOR İMZAYI ATIYOR!

Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Emre Mor, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oluyor. 27 yaşındaki oyuncunun İstanbul ekibiyle her konuda anlaşma sağladığı ve Emre Mor'un kısa süre içerisinde imzayı atacağı kaydedildi.

Emre Mor'un önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE KOLAYLIK SAĞLADI

Öte yandan Fenerbahçe cephesi ise sözleşmesinin son yılına giren Emre Mor'un ayrılmasında kolaylık sağladı. Eyüpspor, milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Tarafların el sıkışmasının ardından Süper Lig'in yeni ekibinin bu transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor.

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 49 maçta forma giyen Emre Mor, 6 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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