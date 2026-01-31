Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Emre Mor, Fenerbahçe'den ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kanat oyuncusu, ezeli rakibe transfer olmak için geri sayıma geçti.

EMRE MOR SÜRPRİZİ

Yerel basından edinilen bilgilere göre Fenerbahçe'den ayrılacak olan Emre Mor, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Trabzonspor'un gündemine geldi.

Bordo-mavililerin Emre Mor'u Zubkov'un yedeği olarak düşündüğü ve teknik direktör Fatih Tekke'nin de oyuncuya yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den ayrı olarak bireysel antrenmanlarına devam eden Emre Mor'un kariyerine Trabzonspor'da devam edebileceği öğrenildi. Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Danimarka'da başlayan Emre Mor, Dortmund, Galatasaray, Celta Vigo, Olympiakos ve Fenerbahçe gibi pek çok takımda forma giydi.

28 yaşındaki yetenekli futbolcu, geçen sezonu Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da tamamlamıştı.