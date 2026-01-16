İSTANBUL 10°C / 3°C
16 Ocak 2026 Cuma
Ve Emre Mor imzayı atıyor! Transferde büyük ters köşe

Emre Mor, Fenerbahçe kariyerini noktalıyor. Teknik direktör Tedesco'nun planlarında yer almayan yetenekli futbolcu, Süper Lig'de büyük bir sürprize imza atıyor. İşte Emre Mor'un yeni adresi…

16 Ocak 2026 Cuma 10:31
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçerken, takımdan gönderilecek isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bununla birlikte Domenico Tedesco tarafından kadroda düşünülmeyen Emre Mor, kariyerinde bir ilki yaşamaya hazırlanıyor.

GEÇEN SEZONU EYÜPSPOR'DA TAMAMLADI

Emre Mor, geçen sezon kiralık olarak Eyüpspor'da forma giydi. Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren daha fazla forma şansı bulan deneyimli futbolcu, performansında yakaladığı ivmeyle de dikkatleri üzerine çekti.

Eflatun-sarılılarda çıktığı 22 maçta 2 gol ve 4 asist üreten Emre Mor, kiralık sözleşmesinin bitmesinden sonra Fenerbahçe'ye döndü. Dubai'de bireysel antrenmanlarına devam eden Emre, sarı-lacivertlilerden temelli ayrılıyor. İşte yeni kulübü...

EMRE MOR HAYIRLI OLSUN

Bir süredir adı Gençlerbirliği ile anılan Emre Mor, bu kez Kayserispor'un gündemine geldi.

Kayseri ekibinin Emre'yi transfer etmek için harekete geçtiği, tecrübeli futbolcunun da herkesi ters köşe yapacak bir kararla Kayserispor'da top koşturmaya sıcak baktığı ileri sürüldü.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Emre Mor, Türkiye kariyerinde İstanbul dışına çıkarak ilk kez bir ilki yaşayacak.

