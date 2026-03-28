Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırıyor. Bonservisi sarı-lacivertlilerde olan ancak kadro dışı kalan kanat oyuncusu, bu sezon büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Bireysel olarak çalışmalarına devam eden Emre, ara transfer döneminde de beklediği teklifi alamadı. Öte yandan Emre Mor, sezon sonu için kararını verdi.

FENERBAHÇE'DE GÖZDEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yeni sözleşme yapmayacağı Emre Mor, kendisine kulüp aramaya başladı. Deneyimli futbolcu takımdan ayrılmak için gün sayarken kariyeri için tercihini de yaptı.

Son olarak geçen sezon Eyüpspor'da forma giyen Emre Mor, yoluna Süper Lig'de devam edecek.

İSTANBUL'DA KALIYOR

Emre Mor, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak olmasına rağmen kariyerine İstanbul'da devam etmeyi planlıyor. Bu sebeple İstanbul takımlarından teklif bekleyen tecrübeli oyuncu, kariyerini buna göre şekillendirecek.

Sezon sonunda sürpriz bir İstanbul ekibiyle sözleşme imzalamak isteyen Emre Mor, eski kondisyonunu yakalamak için hazırlıklarına devam ediyor. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla toplamda çıktığı 49 maçta 6 gol ve 5 asistlik katkı verdi.