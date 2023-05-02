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Spor

Ve Emre Mor transferi hayırlı olsun! Yeni adresi belli oldu

Emre Mor, Fenerbahçe'deki başarılı performansının ardından yeniden Avrupa arenasında boy göstermeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Emre Mor için İtalyan ekipleri sıraya girdi. İşte detaylar...

2 Mayıs 2023 Salı 20:02 - Güncelleme:
Ve Emre Mor transferi hayırlı olsun! Yeni adresi belli oldu
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Fenerbahçe'nin beğenilen oyuncularından Emre Mor, yeniden Avrupa ekiplerinin radarına girmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla dikkat çeken Emre Mor'a Bologna ve Torino talip oldu.

EMRE MOR'A İTALYAN EKİPLERİNDEN KANCA

İtalya basınına göre; Serie A'nın köklü kulüpleri Bologna, Torino'nun genç futbolcu Emre Mor ile ilgilendikleri öğrenildi. Bologna ise oyuncu için yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekibe teklif götürmeye hazırlanıyor. Monza kulubü de Emre Mor ile ilgili kararlarının sezon sonunda netleşeceği öğrenildi.

AVRUPA'YA TEKRAR AÇILIYOR

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansıyla Avrupa kapılarını tekrar açan Emre Mor İtalya'da forma giymeye sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 27 resmi maça çıkan Emre Mor, 6 gol 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

Star Gazetesi

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