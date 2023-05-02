Ve Emre Mor transferi hayırlı olsun! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin beğenilen oyuncularından Emre Mor, yeniden Avrupa ekiplerinin radarına girmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla dikkat çeken Emre Mor'a Bologna ve Torino talip oldu.
İtalya basınına göre; Serie A'nın köklü kulüpleri Bologna, Torino'nun genç futbolcu Emre Mor ile ilgilendikleri öğrenildi. Bologna ise oyuncu için yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekibe teklif götürmeye hazırlanıyor. Monza kulubü de Emre Mor ile ilgili kararlarının sezon sonunda netleşeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansıyla Avrupa kapılarını tekrar açan Emre Mor İtalya'da forma giymeye sıcak bakıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 27 resmi maça çıkan Emre Mor, 6 gol 3 asistlik bir performans ortaya koydu.
Star Gazetesi