Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan Emre Mor, sezon başında Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'a kiralanmıştı. Burada da ilk 11'de tercih edilmeyen milli oyuncu için ayrılık söylentileri de peşi sıra gelmeye başladı.

Ancak Emre Mor, sezonun ikinci yarısından itibaren yakaladığı fırsatı iyi değerlendirerek, bir anda Eyüpspor'un değişmez ismi oldu.

EMRE MOR İLE DEVAM

Eyüpspor'da eski günlerini aratmayacak bir performans ortaya koymaya başlayan Emre Mor için karar verildi.

Buna göre eflatun sarılıların, Emre'nin bonservisini almak için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.

Emre Mor'un da Eyüpspor'da mutlu olduğu belirtilirken, sezon sonunda tarafların bir araya gelmesinin beklenildiği ifade edildi.

Böylece Emre Mor'un, gelecek sezon da Eyüpspor forması giymesi bekleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Emre Mor, bu sezon Eyüpspor formasıyla tüm kulvarlarda 16 resmi maçta boy gösterdi.

Özellikle son maçlarda büyük bir çıkış yakalayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, takımına 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi.