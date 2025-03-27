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Spor

Ve Emre Mor transferi tamam! Hayırlı uğurlu olsun

Emre Mor'un, önümüzdeki sezondan itibaren formasını giyeceği takım belli oldu. Süper Lig'de sezona Eyüpspor formasıyla başlayan milli futbolcu için karar verildi. Buna göre Emre, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İşte Emre Mor haberinin detayları…

Star Gazetesi27 Mart 2025 Perşembe 19:52 - Güncelleme:
Ve Emre Mor transferi tamam! Hayırlı uğurlu olsun
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Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan Emre Mor, sezon başında Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'a kiralanmıştı. Burada da ilk 11'de tercih edilmeyen milli oyuncu için ayrılık söylentileri de peşi sıra gelmeye başladı.

Ancak Emre Mor, sezonun ikinci yarısından itibaren yakaladığı fırsatı iyi değerlendirerek, bir anda Eyüpspor'un değişmez ismi oldu.

EMRE MOR İLE DEVAM

Eyüpspor'da eski günlerini aratmayacak bir performans ortaya koymaya başlayan Emre Mor için karar verildi.

Buna göre eflatun sarılıların, Emre'nin bonservisini almak için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.

Emre Mor'un da Eyüpspor'da mutlu olduğu belirtilirken, sezon sonunda tarafların bir araya gelmesinin beklenildiği ifade edildi.

Böylece Emre Mor'un, gelecek sezon da Eyüpspor forması giymesi bekleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Emre Mor, bu sezon Eyüpspor formasıyla tüm kulvarlarda 16 resmi maçta boy gösterdi.

Özellikle son maçlarda büyük bir çıkış yakalayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, takımına 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

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