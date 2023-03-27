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Spor

Ve Emre Mor transferini duyurdular! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Emre Mor için ikinci kez Avrupa şansı doğdu. Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan ve performansıyla büyük beğeni toplayan milli oyuncu Emre Mor, sezon sonunda yeniden Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

27 Mart 2023 Pazartesi 19:07 - Güncelleme:
Ve Emre Mor transferini duyurdular! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık
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Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Emre Mor için sezon sonu Avrupa yolu göründü. Sarı-lacivertlilerde beğenilen performansıyla dikkat çeken Emre Mor için İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

EMRE MOR 2 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te yükselen performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, yaz aylarında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki oyuncu ile 2025'in yazına kadar sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE'DE PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un adeta jokerlerinden biri olan Emre Mor, performansıyla büyük beğeni topladı. 25 yaşındaki oyuncunun adı yeniden Avrupa ekipleriyle gündeme gelmeye başladı.

TEKRAR AVRUPA'YA GİDİYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Bologna, Fenerbahçe'den Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen İtalyan ekibi transferde mutlu sona yakın. Emre Mor yeniden Avrupa'ya dönerek şansını bir kez daha denemek ve kendisini kanıtlamak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 31 resmi maça çıktı ve toplam 1213 dakika süre aldı. 25 yaşındaki oyuncu bu sürede 4 gole ve 3 asistle skora etki etti.

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