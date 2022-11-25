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Spor

Ve Emre Mor'da beklenen oldu! Tüm Fenerbahçelilerin gözü bu haberdeydi

Emre Mor'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. A Milli Takım'a çağrılan ancak sonrasında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Emre Mor'un ne zaman sahalara döneceği belli oldu. İşte tarih...

Star Gazetesi25 Kasım 2022 Cuma 18:36 - Güncelleme:
Ve Emre Mor'da beklenen oldu! Tüm Fenerbahçelilerin gözü bu haberdeydi
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Fenerbahçe'de Emre Mor bayramı yaşanıyor. A Milli Takım'a davet edilen ancak daha sonrasında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Emre Mor için sarı-lacivertlilerin dört gözle beklediği haber geldi.

EMRE MOR, A MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILMIŞTI

Emre Mor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'teki yükselen performansını Fenerbahçe'de de sürdürmüş ve uzun süre sonra A Milli Takım'dan davet almıştı. Ancak 25 yaşındaki başarılı futbolcu talihsiz bir sakatlık yaşadı ve Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

FENERBAHÇELİLERE EMRE MOR MÜJDESİ

Sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşayan Emre Mor'un sahalara ne zaman döneceği de büyük merak konusu oldu. 25 yaşındaki oyuncunun 40 günlük Dünya Kupası arasının ardından sağlıklı ve hazır bir şekilde geri dönecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 18 resmi maça çıktı ve toplam 837 dakika süre aldı. Bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de yer alan 25 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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