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Spor

Ve Emre Mor'un yeni adresini resmen duyurdular! Transfer hayırlı uğurlu olsun

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Emre Mor sarı lacivertli ekipten ayrılmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini tekrardan çekmeyi başardı. Emre Mor'un İtalya Serie A'ya transfer olacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Mayıs 2023 Çarşamba 10:24 - Güncelleme:
Ve Emre Mor'un yeni adresini resmen duyurdular! Transfer hayırlı uğurlu olsun
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Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansla Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor sarı lacivertlilerde başarılı bir sezon geçirdi. Eski günlerine dönüş sinyali veren ve bir çok maçta Fenerbahçe'ye katkı sağlayan 25 yaşındaki futbolcuya 3 kulüp birden talip oldu. Torino ve Bologna'nın talip olduğu yıldız futbolcu için son olarak Fiorentina'nın devreye girdiği ve oyuncuyla anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

EMRE MOR'A 9 MİLYON EURO

Fenerbahçe 25 yaşındaki yıldız ismi sezon başında 2 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Milli futbolcu için sarı lacivertliler 9 milyon euro bonservis bekliyor. Fiorentina'nın Emre Mor için bu bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Mor bu sezon Fenerbahçe'de 38 kez sahaya çıktı. Genel olarak oyuna sonradan dahil olan başarılı futbolcu çıktığı karşılaşmalarda 6 gol 3 asistlik performans gösterdi. Emre, direkt olarak 9 gole katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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