Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, geçtiğimiz sezon Brezilya'nın yolunu tutmuştu. Sarı lacivertlilerde gösterdiği performans ve yaşadığı gol krallığıyla taraftarın beğenisini kazanan Ekvadorlu futbolcu, kariyerini Brezilya ekiplerinden Internacional'de sürdürüyor.

Burada istediği performansı gösteremeyen ve transferde adı sık sık çeşitli kulüplerle anılan yıldız futbolcu için açıklama geldi.

ENNER VALENCIA İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Fenerbahçe'de sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2023 yazında Internacional'e giden tecrübeli forvet, burada 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Enner Valencia için Brezilya macerası, istediği gibi geçmiyor. 34 yaşındaki futbolcu Internacional formasıyla bugüne kadar 50 maçta boy gösterdi. Ancak kulüp taraftarları, onun performansından memnun değil.

Sık sık tepkilere maruz kalan tecrübeli futbolcunun, takıma veda edeceği gündeme gelmişti. Enner Valencia için hocası Roger Machado'dan açıklama geldi.

SÖYLENTİLERE AÇIKLIK GETİRDİ

Yıldız oyuncusu hakkında konuşan Machado, "Valencia ile görüştüm ve bizim için çok önemli olduğunu söyledim. Onunla ve oyuncularla bir toplantı yaptım. Kimse bir yere gitmiyor" dedi. Valencia için "Kimse bir yeri terk etmiyor" açıklaması yapan Machado, yıldız futbolcu için çıkan transfer söylentilerine de açıklık getirmiş oldu.

Açıklamalarına devam eden teknik adam, "Goller geri gelecek. Onun tekrar iyi performans göstermesinden ve ona destek olmaktan biz sorumluyuz" ifadelerini kullanarak oyuncusuna destek oldu.

Transfer döneminde adı Süper Lig ekipleri de dahil olmak üzere çeşitli takımlarla anılan Enner Valencia'nın kariyerini Brezilya'da sürdürmesi bekleniyor.

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