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Spor

Ve Ersun Yanal resmen geri döndü! Sürpriz adres

Ersun Yanal için futbolseverleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dünya Kupası için ekranlara çıkacak olan tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'ın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

20 Kasım 2022 Pazar 18:11 - Güncelleme:
Ve Ersun Yanal resmen geri döndü! Sürpriz adres
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60 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal, yeniden futbolseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ersun Yanal, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için yorumculuk yapacak.

ERSUN YANAL, GERİ DÖNDÜ

Ersun Yanal, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için ekranlara döndü. Yanal, turnuva boyunca, karşılaşmaları, oyuncuları ve yıldız isimlerin performanslarını NTV Spor Youtube kanalında değerlendirecek. Tecrübeli teknik direktör programın tanıtımında, "Dünya Kupası'nda birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

ERSUN YANAL'IN KARİYERİ

Ersun Yanal, geçtiğimiz yıllarda Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'u çalıştırdı. 60 yaşındaki tecrübeli teknik adam Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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