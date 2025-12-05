Fenerbahçe'nin Ganalı eski stoperi Alexander Djiku, Beşiktaş'a transfer olmaya hazırlanıyor. Sezon başında sarı-lacivertlilerden ayrılarak Rus ekibi Spartak'ın yolunu tutan deneyimli savunmacı, yeniden Süper Lig'e dönüyor.

SICAK BAKIYOR

Rus basınında yer alan bilgiye göre, Alexander Djiku, Spartak'tan ayrılmak istiyor. Haberin detaylarında savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın da Ganalı oyuncu ile ilgilendiği ve ocak ayında girişimlerde bulunulacağı öğrenildi.

Ayrıca Djiku'nun Süper Lig'de forma giymeye hazır olduğu dile getirildi. Geçen yaz da Beşiktaş'ın gündemine gelen Alexander Djiku, 2,5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Spartak'a transfer olmuştu. Transferin devre arasında sonuca ulaştırılması hedefleniyor.

PERFORMANSI

Spartak ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alexander Djiku, bu sezon Rus kulübüyle 13 resmi karşılaşmada görev aldı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Djiku, 36 kez de Gana Milli Takımı'nın formasını giydi.