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Spor

Ve Fenerbahçe resmen anlaştı! Yılın transferi Türkiye'ye geliyor

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı adım adım takip eden Fenerbahçe, büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe taraftarına şampiyonluk ile birlikte bir yıldız hediye etmek isteyen Ali Koç, düğmeye bastı. İşte detaylar…

Star Gazetesi5 Mayıs 2023 Cuma 11:25 - Güncelleme:
Ve Fenerbahçe resmen anlaştı! Yılın transferi Türkiye'ye geliyor
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Şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Galatasaray'ı adım adım takip eden Fenerbahçe, tam anlamıyla şampiyonluğa odaklanmış durumda. Bunun yanı sıra Jorge Jesus'un bir sezon daha takımda kalması konuşulurken sarı lacivertliler transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

RYAN KENT, ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE!

Glascow Rangers'ın hücum oyuncusu Ryan Kent, İskoçya Ligi'nde gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmişti. Premier Lig'in en iyi takımlarından Liverpool tecrübesi de olan Ryan Kent, sezonun çıkış yapan oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Bu sezon yeniden Premier Lig'e dönmesi beklenirken Ali Koç'un sürpriz atağı ile ibre sarı lacivertlilere döndü. Türkiye ve İskoçya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, İngiliz oyuncu ile prensipte anlaştı.

RYAN KENT'İN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

İskoçya Premiership, SFA CUP, Şampiyonlar Ligi ve League Cup olmak üzere toplam 44 maça çıkan yıldız oyuncu, Glascow Rangers forması ile birlikte 3 gol atıp 10 da asist yaparak takımına katkı sağladı.

Star Gazetesi

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