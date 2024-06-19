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Spor

Ve Fenerbahçe teknik direktörüne kavuşuyor! Jose Mourinho mesaiye başlıyor

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Jose Mourinho'yu göreve getiren Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarına başlıyor. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik adam yönetiminde ilk hazırlıklarını 22 Haziran'da gerçekleştirecek.

19 Haziran 2024 Çarşamba 23:35 - Güncelleme:
Ve Fenerbahçe teknik direktörüne kavuşuyor! Jose Mourinho mesaiye başlıyor
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, perşembe günü Samandıra'da işbaşı yapacak.

Bu akşam İstanbul'a gelecek olan Portekizli teknik adam, tesislere gelip çalışmalarını sürdürecek.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran 2024 tarihinde Jose Mourinho yönetiminde başlayacak olan Fenerbahçe, Avusturya'da kamp yapacak.

Fenerbahçe'nin kamp programı dahilinde oynayacağı hazırlık maçları şöyle:

6 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Admira Wacker

10 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Hajduk Split

13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Strasbourg

Sarı lacivertliler son hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek.

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