Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, perşembe günü Samandıra'da işbaşı yapacak.
Bu akşam İstanbul'a gelecek olan Portekizli teknik adam, tesislere gelip çalışmalarını sürdürecek.
YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR
Yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran 2024 tarihinde Jose Mourinho yönetiminde başlayacak olan Fenerbahçe, Avusturya'da kamp yapacak.
Fenerbahçe'nin kamp programı dahilinde oynayacağı hazırlık maçları şöyle:
6 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Admira Wacker
10 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Hajduk Split
13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Strasbourg
Sarı lacivertliler son hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek.