Aleksandar Mitrovic cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Sırp golcünün, ocak ayında sarı lacivertli takımın yolunu tutacağı ifade edildi.

Güçlü fiziği ve hücum hattında etkili oyunuyla dikkat çeken Aleksandar Mitrovic, geçen sezon 52 milyon euro bedelle Premier Lig ekibi Fulham'dan Al Hilal'in yolunu tutmuştu. Yıllık 25 milyonu bulan maaşına rağmen Fenerbahçe'nin oyuncuya olan ilgisi sürüyor.

TADİC DEVREYE GİREBİLİR

Aleksandar Mitrovic, tekrar Avrupa'ya dönmeye sıcak bakarken Dusan Tadic'in onu ikna edebileceği belirtildi. Dzeko'nun ilerleyen yaşı ve Yusuf en-Nesyri'nin de Al Nassr'a transfer olacağı haberleri sonrası Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic'i radarına aldığı aktarıldı.

Transferde taraflar arasında ilerleme sağlanması halinde sarı lacivertli yönetim Dusan Tadic'den, Aleksandar Mitrovic'i ikna etmesini isteyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Aleksandar Mitrovic, Al Hilal formasıyla resmen fırtına gibi bir sezon geçiriyor. Suudi ekibiyle 18 maça çıkan Aleksandar Mitrovic, bu maçlarda 18 kez rakip ağları sarsarken 3 de gol pası verdi.

97 kez de Sırp milli takımının formasını giyen Aleksandar Mitrovic, bu maçlarda 59 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca Mitrovic'in Al Hilal ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star Gazetesi