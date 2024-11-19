İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2024 Salı / 18 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6058
  • EURO
    36,6817
  • ALTIN
    2917.87
  • BIST100
    9395.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Aleksandar Mitrovic resmen geliyor
Spor

Ve Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Aleksandar Mitrovic resmen geliyor

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti. Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda santrafor arayışına devam eden sarı lacivertli ekip, Aleksandar Mitrovic için devreye girdi. Sırbistan milli takımından da Dusan Tadic'in yakın arkadaşı olan Aleksandar Mitrovic, ocak ayında Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanıyor. İşte Aleksandar Mitrovic haberinin detayları…

19 Kasım 2024 Salı 08:10 - Güncelleme:
Ve Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Aleksandar Mitrovic resmen geliyor
ABONE OL

Aleksandar Mitrovic cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Sırp golcünün, ocak ayında sarı lacivertli takımın yolunu tutacağı ifade edildi.

Güçlü fiziği ve hücum hattında etkili oyunuyla dikkat çeken Aleksandar Mitrovic, geçen sezon 52 milyon euro bedelle Premier Lig ekibi Fulham'dan Al Hilal'in yolunu tutmuştu. Yıllık 25 milyonu bulan maaşına rağmen Fenerbahçe'nin oyuncuya olan ilgisi sürüyor.

TADİC DEVREYE GİREBİLİR

Aleksandar Mitrovic, tekrar Avrupa'ya dönmeye sıcak bakarken Dusan Tadic'in onu ikna edebileceği belirtildi. Dzeko'nun ilerleyen yaşı ve Yusuf en-Nesyri'nin de Al Nassr'a transfer olacağı haberleri sonrası Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic'i radarına aldığı aktarıldı.

Transferde taraflar arasında ilerleme sağlanması halinde sarı lacivertli yönetim Dusan Tadic'den, Aleksandar Mitrovic'i ikna etmesini isteyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Aleksandar Mitrovic, Al Hilal formasıyla resmen fırtına gibi bir sezon geçiriyor. Suudi ekibiyle 18 maça çıkan Aleksandar Mitrovic, bu maçlarda 18 kez rakip ağları sarsarken 3 de gol pası verdi.

97 kez de Sırp milli takımının formasını giyen Aleksandar Mitrovic, bu maçlarda 59 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca Mitrovic'in Al Hilal ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.