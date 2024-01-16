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Spor

Ve Fenerbahçe'nin yeni stoperi Çağlar Söyüncü! Bu akşam İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'de mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı milli stoper Çağlar Söyüncü'nün bu akşam İstanbul'a geleceği belirtildi. İşte detaylar...

Fanatik16 Ocak 2024 Salı 16:29 - Güncelleme:
Ve Fenerbahçe'nin yeni stoperi Çağlar Söyüncü! Bu akşam İstanbul'a geliyor
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Ara transfer dönemine çok hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, transferlerine bir yenisini daha ekledi.

İKİ ÖNEMLİ İHTİYAÇ GİDERİLDİ

İsmail Kartal yönetiminde, yıldızlar önderliğinde hem ligde hem de Avrupa'da yoluna gümbür gümbür devam eden Sarı-Lacivertli ekip transfer dönemi açılır açılmaz en çok ihtiyaç olan iki bölgedeki eksiği tamamlamıştı. Uzun yıllar Juventus formasıyla boy gösteren elit stoperlerden Leonardo Bonucci'yi 6 aylığına renklerine bağlayan Fenerbahçe sezon başından bu yana istenen Rade Krunic'te de mutlu sona ulaşmıştı.

UÇUŞ PLANI HAZIR!

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Uçuşu planlanan A Millî Takım'ın stoperinin bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Tecrübeli stoper için Porto'da devredeydi ancak Çağlar, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Atletico Madrid'deki kariyerine istediği gibi başlayamayan Çağlar Söyüncü, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak. 27 yaşındaki stoperin Atletico Madrid ile haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Çağlar Söyüncü 2014-2016 yılları arasında 1. Lig'de Altınordu forması giymiş ardından da Süper Lig'e uğramadan önce Alman ekibi Freiburg sonrasında da İngiliz temsilcisi Leicester City'e imza atmıştı.

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